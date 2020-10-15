في مزاد علني.. النسخة الأولى من أعمال شكسبير الكاملة بـ10 ملايين دولار

2020/10/15 | 10:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيعت نسخة من المجموعة الأولى لمسرحيات الكاتب المسرحي الإنكليزي ويليام شكسبير في مقابل 9,97 ملايين دولار في مزاد اقيم في نيويورك الأربعاء، مسجّلةً رقماً قياسياً لثمن بيع عمل أدبي.

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