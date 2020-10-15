الرافدين يصدر توجيها بشأن بيع العملة بالدولار لشركات الصيرفة

2020/10/15 | 10:15 - المصدر: NRT عربية

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بيع الدولار

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مصرف الرافدين، الخميس، انه وجه شركات الصيرفة بالدخول في نافذة مزاد بيع العملة بالدولار التي يقدمها المصرف.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، اليوم، 15 تشرين الاول 2020، ان "المصرف قرر اعادة العمل بنافذة بيع العملة بالدولار لشركات الصيرفة".

ودعا المصرف شركات الصيرفة الى مراجعة الفرع الرئيسي للمصرف في بغداد الشورجة للاطلاع على الشروط والتعليمات الخاصة ببيع العملة وهي شروط ميسرة وسهلة وتعود بالمنفعة والايجابية على الشركات.

ر.إ

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