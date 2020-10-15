شمول 400 أسرة نازحة في كردستان برواتب الحماية والمعين المتفرغ

2020/10/15 | 10:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن التنسيق مع نظيرتها في اقليم كردستان لشمول 400 اسرة نازحة براتب شبكة الحماية والمعين المتفرغ.وقال وزير العمل عادل الركابي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “شمول الأسر المذكورة والقاطنة ضمن مخيم (بحركة) في كردستان يأتي للنهوض بواقعها المعيشي”.وأضاف الركابي، أنه “سيتم ارسال لجنة مطلع الاسبوع المقبل لتدقيق اسماء الاسر التي شملت مؤخرا براتب الرعاية والمعين المتفرغ، وصرف الرواتب المتوقفة لبعض الاسر في المخيم”.واكد ان وزارته “سبق ان شملت 2000 اسرة براتب شبكة الحماية، ضمن خطة اعدتها وزارته مع وزارة الهجرة والمهجرين للنهوض بواقع النازحين بالمخيمات لكونهم اكثر الفئات التي تضررت في المجتمع بسبب عصابات “ داعش” الإرهابية”، مشيرا الى |وجود تنسيق عال مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لدعمهم من خلال برامج الإغاثة”.



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