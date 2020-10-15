الرئيس الفرنسي يعلن فرض حظر تجوال ليلي في 9 مدن فرنسية بسبب تفشي فيروس كورونا

2020/10/15 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرض حظر تجوال ليلي في العاصمة باريس و8 مدن أخرى لمدة أربعة أسابيع، في محاولة للحد من التفشي السريع لفيروس كورونا.وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية إن “تطبيق الإجراءات الجديدة سيبدأ من الساعة التاسعة مساء … Readmore

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