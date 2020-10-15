ميلانيا ترامب تؤكد إصابة نجلها بارون بفيروس كورونا ويتعافى حالياً

2020/10/15 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجربتها مع فيروس كورونا، قائلة إن اختباراتها حاليًا سلبية للوباء، لكن نجلها بارون، 14 عامًا، جاءت نتيجة اختباره إيجابية.وكتبت، في مقال نُشر على موقع البيت الأبيض، بعد تشخيص إصابتها والرئيس الأمريكي: … Readmore

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