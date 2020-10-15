النفط تستبعد 3 شركات من تطوير حقل غاز عراقي.. وتبحث عن منافسين “أفضل”

2020/10/15 | 10:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، الخميس الغاء عقد حقل غاز المنصورية في محافظة ديالى، والمبرم مع شركة تركية.

وقال عبد الجبار في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “وزارة النفط ألغت عقد حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف الشركات الثلاث المكوّن من شركة (تي.بي.أي.او) التركية و(كوكاز) الكورية و(كويت انرجي) الكويتية”.

وأضاف، أن “هناك جولة تنافس لعدد من الشركات العالمية لتطوير حقل المنصورية الغازي”، مؤكداً أن “الوزارة وجهت الدعوة لعدد من الشركات العالمية للدخول في جولة التنافس والذي يعد الأول من نوعه في المحافظة وتقديم أفضل العروض”.

وأشار عبد الجبار إلى أن “وزارة النفط ستقوم بإختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للدولة”، مبينا أن “المخزون الغازي في الحقل يقدر بـ (4,5) تريليون متر مكعب”.

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