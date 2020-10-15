استئناف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا

2020/10/15 | 10:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، الخميس، عن استئناف الرحلات الجوية المجدولة بين العراق وتركيا.

وذكر اعلام سلطة الطيران في بيان، ان “سلطة الطيران المدني العراقي تود أن تبين لجميع مسافرينا الكرام بأنه تم استئناف الرحلات المجدولة ما بين العراق وتركيا، ابتداءً من هذا اليوم الخميس الموافق 2020/10/15 وبواقع 7 رحلات اسبوعيا لكل جانب”.

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