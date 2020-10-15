النقل لـ{الفرات نيوز}: لا نية لتأخير العمل او تأجيله في ميناء الفاو

2020/10/15 | 10:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، استمرار العمل في ميناء الفاو الكبير بعد وفاة مدير الشركة الكورية الجنوبية المنفذة.

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