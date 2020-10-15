الحمداني: الحشد يشترك بجميع الخطط الامنية والخدمية الخاصة بزيارة استشهاد الرسول

2020/10/15 | 10:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكدت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، الخميس، ان فرقة الامام علي القتالية ولواء علي الاكبر و ٥ أفواج بالاضافة الى الاسناد من مديريات الحشد المختلفة تنتشر في جميع المحاور المؤدية الى النجف الاشرف للمشاركة في انجاح الخطة الامنية والخدمية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الرسول (ص).وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني في تصريح لـ/المعلومة/، ان “فرقة الامام علي القتالية ولواء علي الاكبر و ٥ أفواج بالاضافة الى الاسناد من مديريات الحشد المختلفة تنتشر في جميع المحاور المؤدية الى النجف الاشرف وتعمل بتنسيق عال مع الاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة للمشاركة في انجاح الخطة الامنية والخدمية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الرسول (ص).واضاف الحمداني ان “عمليات استباقية عديدة نفذها الحشد الشعبي والاجهزة الامنية في النجف وكربلاء لتفتيش الصحراء وصولا الى الحدود السعودية ضمن الخطة الامنية للزيارة، بالاضافة الى نصب الكاميرات الحرارية وتكثيف عمل الطيران المسير لرصد التحركات”.واشار الى ان “ الحشد الشعبي يشترك في عملية التفتيش داخل المدينة من خلال عدة فلاتر وصولا الى المدينة القديمة، فضلا عن نشر المفارز الطبية وسيارات الاسعاف، والمشاركة باسطول من العجلات الكبيرة لنقل الزائرين”.



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