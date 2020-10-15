2020/10/15 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الإنسان يولد ويترعرع في بيئته البيتية حتى يصبح كامل النمو والنضوج والإمكانيات ويشق طريقه إلى مستقبله في الحياة ..



إما أن يشق طريقه للعمل في السوق أو الدراسة ومن خلال هذه العملية التي تفرز امكانيات ورغبات الإنسان في الحصول على نوع العمل الذي يناسبه ويوفر له وسائل المعيشة والحياة سواء كان في السوق أو الدراسة وتأتي هذه النتائج التي يتوصل إليها في الاختيار للعمل المناسب له من خلال تجربته في ممارسة ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من واقع نشاط الإنسان وإفرازاتها على المجتمع في الحياة والنضوج - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من واقع نشاط الإنسان وإفرازاتها على المجتمع في الحياة والنضوج - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).