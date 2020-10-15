2020/10/15 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي أنتم الفتية الأبطال والفرسان البواسل الذين أدركتم معاناة شعبكم وآلامه ومآسيه فانتفضت غيرتكم ووطنيتكم وإنسانيتكم من أجل رفع الضيم وتدمير الكابوس الذي جثم على صدره وقدمتم أكثر من ستمائة شهيد وخمسة عشر ألف جريح ومن أجل بث الرعب والخوف فيكم استشهد وخطف العشرات من المناضلين الأبطال من النشطاء في عمليات الخطف والاغتيالات ..



وبعد أن أصابهم الفشل واليأس والإحباط ..



اتبعوا سياسة (فرق تسد) من أجل زرع الفتنة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحذر .. الحذر .. يا ثورة الأمل والرجاء للشعب العراقي - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحذر .. الحذر .. يا ثورة الأمل والرجاء للشعب العراقي - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).