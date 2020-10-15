تاريخ الدين: الدين عند السلافيين القٌدامى - مالك ابوعليا

2020/10/15 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا الكاتب: سيرجي الكساندروفيتش توكاريفترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجملا يُعرف سوى القليل عن ديانات الشعوب السلافية القديمة قبل المسيحية.



أصبح العلماء مُهتمين بها في نهاية القرن الثامن عشر، عندما استيقظ الوعي الاثني للعديد من الشعوب السلافية وعَكَس الأدب الأوروبي اهتماماً بالثقافة الشعبية.



ولكن بحلول هذا الوقت، ن ......





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