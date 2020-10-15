بلاسخارت تؤكد على اجراء انتخابات ذات مصداقية في العراق

2020/10/15 | 10:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت بلاسخارت في تصريح صحفي تابعته "المستقلة" اليوم الخميس : من أجل تحقيق مطلبٍ وطموحٍ شعبي رئيسي، تعهدت الحكومة العراقية بإجراء انتخابات مبكرة حرة وذات مصداقية ومع ذلك، لا تستطيع الحكومة تحقيق ذلك بمفردها، إذ تتطلب جهوداً من الكثيرين، بما في ذلك من القوى السياسية مشيرة الى ان الانتخابات ذات المصداقية هي عنصرٌ أساسيٌّ لإعادة بناء ثقة الجمهور.

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