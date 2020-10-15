البنك الدولي يكشف قائمة بالدول العربية الحاصلة على قروض بقيمة 78 مليار دولار.. تعرف على مرتبة العراق

2020/10/15 | 10:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حصلت دول عربية على إجمالي قروض بقيمة 77.6 مليار دولار من ذراعي الإقراض التابعين للبنك الدولي حتى نهايةآب الماضي، بحسب أحدث بيانات على موقع البنك الدولي، فيما جاء العراق في المرتبة السادسة بقائمة الدول المقترضة.

وأقرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD والمؤسسة الدولية للتنمية IDA دول المنطقة نحو 73.2 مليار دولار، و4.4 مليار دولار، على وجه الترتيب.

وحصلت مصر على الحجم الأكبر من القروض بنحو 23.4 مليار دولار، فيما اقترضت المغرب 19.3 مليار دولار، وتونس 10.8 مليار دولار، والأردن 7.5 مليار دولار، والجزائر 5.8 مليار دولار، والعراق 5.6 مليار دولار، ولبنان 2.9 مليار دولار، والسودان 1.5 مليار دولار، وسوريا 628.3 مليون دولار، وعمان 157 مليون دولار.

يعد البنك الدولي للإنشاء والتعمير مؤسسة عالمية تعاونية للتنمية تملكها البلدان الأعضاء البالغ عددها 189 بلداً، ويقدم قروض وضمانات ومنتجات إدارة مخاطر وخدمات استشارية للبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل المتمتعة بالأهلية الائتمانية.

أُنشئ البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 1944 لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وانضم مع المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الصندوق المعني بمساعدة أشد البلدان فقرا، ليشكلا معا البنك الدولي.

وتعتبر المؤسسة الدولية للتنمية هي أكبر مصدر للتمويل الميسر المقدم إلى أشدّ بلدان العالم فقراً البالغ عددها 76 بلداً، منها 39 في أفريقيا.

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