نائب: تجاوز زيباري على الحشد اساءة لدماء الشهداء ونصرة لداعش

2020/10/15 | 10:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وصف النائب منصور البعيجي، الخميس، تجاوز وزير المالية السابق المقال هوشيار زيباري على الحشد الشعبي هو بمثابة تقديم الدعم المعنوي لعصابات داعش الارهابية التي احتلت بعض مدن العراق ودمرتها اثناء فترة احتللها واساءة ونكران لدماء الشهداء التي حررت هذه المدن.وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “على الدائرة القانونية في هيئة الحشد الشعبي رفع دعوى قضائية ضد هوشيار زيباري بسبب هذا التجاوز والتطاول على الحشد الشعبي الذي لولا تضحياتة لاجتاحة عصابات داعش الارهابية اغلب الاراضي وحرقت الاخضر واليابس”.وأضاف، أن “التضحيات الكبيرة التي قدمها ابناء الحشد الشعبي مع بقية الاجهزة الامنية يشهد بها الاعداء قبل الاصدقاء وان تصريحات زيباري لم تاتي من فراغ وانما بسبب افشال الحشد الشعبي مخطط كبير لتقسيم العراق من قبل عصابات داعش وبدعم صهيوامريكي مدعوم من قبل المسيئين للحشد الشعبي المقدس”.ودعا البعيجي الى ضرورة أن “يكون هناك رد قوي وحازم لردع كل من يحاول الاساءة للحشد الشعبي المقدس مم امثال زيباري وهو مقال بملفات فساد من قبل مجلس النواب”، مطالبا القضاء العراقي بـ”اتخاذ الاجرات القانونية ضد زيباري حتى وان كان بالاقليم يجب ان يقدم امام القضاء ليأخذ جزائه العادل”.



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