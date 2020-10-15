شمول 400 أسرة نازحة في إقليم كوردستان برواتب الرعاية

2020/10/15 | 10:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة العمل الاتحادية عن تنسيق مع وزارة العمل في حكومة اقليم كوردستان لشمول 400 اسرة نازحة براتب شبكة الرعاية والمعين المتفرغ.

ونقلت صحيفة الصباح البغدادية عن وزير العمل عادل الركابي قوله يوم الخميس، إن شمول الأسر المذكورة والقاطنة ضمن مخيم (بحركة) في إقليم كوردستان يأتي للنهوض بواقعها المعيشي، منوها الى انه سيتم ارسال لجنة مطلع الاسبوع المقبل لتدقيق اسماء الاسر التي شملت مؤخرا براتب الرعاية والمعين المتفرغ، وصرف الرواتب المتوقفة لبعض الاسر في المخيم.

وأكد الركابي ان وزارته سبق ان شملت 2000 اسرة براتب شبكة الحماية، ضمن خطة اعدتها وزارته مع وزارة الهجرة والمهجرين للنهوض بواقع النازحين بالمخيمات لكونهم اكثر الفئات التي تضررت في المجتمع بسبب عصابات داعش الارهابية، مشيرا الى وجود تنسيق عال مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لدعمهم من خلال برامج الاغاثة.

PUKmedia / عن الصباح البغدادية ‌

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