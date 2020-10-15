كركوك... غاز الشمال يحرز بطولة محمود نورالدين

2020/10/15 | 10:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز فريق نادي غاز الشمال بطولة الحكم الدولي السابق الراحل محمود نورالدين بعد تغلبه على نادي الحويجة بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة الختامية للبطولة التي جرت على ملعب غاز الشمال بمدينة كركوك يوم الاربعاء.

وحضر المباراة مدير عام شركة غاز الشمال ابراهيم درويش وليث طلعت مدير كهرباء كركوك ومروان احمد العبيدي مدير شباب ورياضة كركوك وحربي خالد رئيس ممثلية كركوك للجنة الاولمبية العراقية ورؤساء الاندية والاتحادات الرياضية.

وسجل اهداف نادي غاز الشمال كل من اللاعبين احمد محمد شدة وابراهيم ناصر وحسين ابراهيم فيما سجل اللاعب كابان حاتم هدف الحويجة الوحيد، وقاد المباراة طاقم تحكيمي مؤلف من الدولي يوسف سعيد والدولي امير داود واحمد جلال وعلي اكبر حكما رابعا ولبيب حبيب مشرفا للمباراة.

وفي نهاية المباراة تم توزيع الشهادات التقديرية لجميع حكام البطولة والميداليات وكأس المركزين الاول والثاني، وتم تقديم درع الوفاء لعائلة المرحوم الحكم الدولي السابق محمود نورالدين.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك ‌

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