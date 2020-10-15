الولايات المتحدة الامريكية تعلن الافراج عن رهائن امريكان كانو محتجزين لدى الحوثيين في اليمن

2020/10/15 | 10:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الإفراج عن أميركيين كانا محتجزين في اليمن لدى الحوثيين الذين استعادوا في المقابل، في ما بدا أنّه صفقة تبادل، أكثر من 200 من أنصارهم كانوا عالقين في سلطنة عمان.ويأتي هذا الحدث الذي يصب في خانة حصيلة … Readmore

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