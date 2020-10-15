كورتوا : هازارد سوف يفجر طاقاته مع المرينجي في الفترة المقبلة

2020/10/15 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / - دعّم البلجيكي تيبو كوروتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني مواطنه إيدين هازارد مؤكداً بأن اللاعب ستنفجر طاقاته مع المرينجي في الفترة المقبلة.

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