تكريت: مسلحون يقتحمون مشروعاً سكنياً ويحتجزون العاملين فيه

2020/10/15 | 10:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أقتحمت قوة مجهولة مدججة بالسلاح، الخميس، مشروع مشروع بيتي السكني للاستثمار في مدينة تكريت مركز واحتجزت العالملين لاربع ساعات ولأسباب مجهولة.



وقال رئيس المشروع حردان نوري الحنظل في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الاول 2020) إن "قوة مجهولة مدججة بالسلاح ترتدي الزي المدني ولثام الوجه، داهموا مشروع بيتي السكني واحتجزوا العاملين من الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الساعة الثالثة صباحا، مشيرا إلى أن القوة المجهولة اعتدت بالضرب على المهندسين والعاملين بعد احتجازهم وسحبت هواتفهم".

وأكد أن "القوة لم تطلب أي شيء من العاملين والمهندسين، وانما قامت باحتجازهم فقط، موضحا ان عدد القوة يبلغ 20 شخصا يستقلون 4 عجلات دفع رباعي".

ونوه الحنظل إلى أن "القوة هددت العاملين بالتصفية اذا عاودوا العمل في المشروع مما يعتبر تهديدا لاستكمال المشروع الذي حاصل على إجازة رسمية من هيئة الاستثمار الوطنية، موضحا أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اكد دعمه للمشاريع الاستثمارية لكن هذا التصرف يبعث رسالة واضحة إلى المستثمرين بضرورة ابتعادهم عن العراق وانه بيئة غير صالحة للعمل في وقت البلد بحاجة ماسة إلى الاستثمار المحلي والاجنبي".

ودعا الحنظل الحكومة والجهات الامنية الى "فتح تحقيق بالحادث ومحاسبة المقصرين على هذا الخرق الامني"، منوها الى أن "هيئة الاستثمار الوطنية متواصلة مع المسؤولين في المشروع لمناقشة هذا الخرق الكبير".

يذكر أن مشروع بيتي السكني في مدينة تكريت بمراحله الأخيرة، وهو مشروع استثماري تعمل على انشائه شركة "مدن" للتطوير العقاري التابعة لمجموعة الحنظل.

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