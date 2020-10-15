خبير يؤكد ارتفاع اسعار صرف الدولار منذ الاعلان عن الازمة المالية

2020/10/15 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان “تعظيم الايرادات لايمكن ان يكون على حساب الشعب، فارتفاع اسعار صرف الدولار سيرفع معه جميع السلع والمواد الغذائية، خاصة ان التاجر يستغل مثل هكذا متغيرات لتحقيق اعلى المكاسب الربحية”.

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