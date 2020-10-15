استقرار بدرجات الحرارة.. تعرف على آخر تطورات طقس العراق

2020/10/15 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس (15 تشرين الأول 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، فيما أشارت إلى أن الطقس سيكون غائماً بأغلب المناطق.

وبحسب جداول توضيحية صادرة عن الهيأة تلقتها (بغداد اليوم)، أن "الطقس في المنطقة الوسطى، يكون اليوم غائماً جزئياً يتحول تدريجياً إلى صحو، ولا تغير بدرجات الحرارة، فيما أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".





وأضافت الهيأة، أن "المنطقة الشمالية يكون طقسها غائماً جزئياً، مع عدم وجود تغير بدرجات الحرارة، في حين ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".





وأشارت إلى أن "طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحواً مع ظهور الغيوم في بعض الأماكن، دون وجود أي تغير بدرجات الحرارة، بينما الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

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