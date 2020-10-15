2020/10/15 | 10:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بين النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ان قطاع الاتصالات من الممكن ان يرفد الموازنة بمبالغ كبيرة حيث يحقق سنويا اكثر من 12 تريليون دينار، في وقت يذهب منها 5% فقط الى الدولة، وتحصل الاطراف المنتفعة والجهات المسيطرة عليها على 95% من الايرادات.وقال جابر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس , […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : الاتصالات توفر اكثر من 12 تريليون دينار سنويا حصة الدولة منها 5%) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : الاتصالات توفر اكثر من 12 تريليون دينار سنويا حصة الدولة منها 5%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).