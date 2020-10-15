تقرير يؤشر زيادة غريبة في انتاج العراق النفطي.. هل بدأت بغداد بالانتفاض على أوبك؟

2020/10/15 | 10:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت منظمة اوبك، يوم الخميس، أن العراق زاد انتاجه بمقدار 22 الف برميل يوميا في ايلول .

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، إن “العراق انتج من النفط الخام مقدار 3.600 مليون برميل يوميا بارتفاع بلغ 22 الف برميل يومياً عن شهر آب الماضي الذي بلغ الانتاج فيه 3.578 مليون برميل يومياً”.

وأضاف أن “العراق باع النفط خام البصرة الخفيف لشهر ايلول بسعر 42.09 دولار، وهو اقل بـ 4.1 دولار من شهر آب الماضي الذي كان السعر فيه 46.10 دولاراً، وبنسبة تغيير بلغ 8.7-% “، مبينة أن “معدل سعر النفط العراقي خلال تسعة اشهر من العام الحالي بلغ 40.54 دولار فيما بلغ معدل سعر النفط بنفس الفترة من العام الماضي 64.01 دولار”.

وأشارت إلى أن “انتاج النفط لدول المنظمة لشهر ايلول بلغ 24.106 وهو اقل بـ 47 الف برميل يوميا من شهر اب البالغ 24.153 مليون برميل” .

وأظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، أن الطلب على النفط في 2021 سيرتفع بواقع 6.54 مليون برميل يومياً إلى 96.84 مليون برميل يومياً، أقل بواقع 800 ألف برميل عن التوقعات قبل شهر، نتيجة الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

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