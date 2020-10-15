حاكم ولاية فرجينيا: خطاب ترامب يشجع العنصريين البيض

2020/10/15 | 10:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …اكد حاكم ولاية فرجينيا الديمقراطي رالف نورثهام الذي يُزعم أنه هدف اختطاف محتمل من قبل أعضاء جماعة ميليشيا ميشيغان التي تم اعتقالهم الأسبوع الماضي ، ان خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب يشجع العنصريين البيض.ونقلت شبكة سي أن أن في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن نورثهام قوله إن ” كلمات ترامب ألهمت مجموعات مثل أولئك المتهمين بالتآمر لاختطاف حاكمة ولاية ميشيغان جريتشن ويتميرو بسبب قيود فايروس كورونا”.واضاف الحاكم أنه ” تلقى تهديدات متعددة منذ شهر كانون الثاني الماضي”، لكنه أكد أنه لا “يحكم في ظل سحابة من الترهيب”، مشيرا الى أن ” الامر لايتعلق بي و لا يتعلق الأمر بحاكم ميشيغان بل بهذا البلد، ويتعلق الأمركذلك برئيس يشجع هؤلاء الأفراد ، هؤلاء المتطرفين البيض “.وأشار نورثهام إلى تعليقات ترامب بعد التجمع القاتل للعنصريين البيض في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا والذي قال فيه الرئيس إن هناك “أناس طيبون للغاية على كلا الجانبين” ، بالإضافة إلى تغريداته هذا العام التي تدعو إلى “تحرير” ميشيغان و فرجينيا ومينيسوتا، حيث دعا الرئيس إلى تحرير فرجينيا بعد أن أقر نورثهام مشاريع قوانين لإصلاح حيازة الاسلحة أغضبت النشطاء المؤيدين للسلاح من مؤيدي ترامب “.واوضح حاكم فرجينيا أن ” الكلمات مهمة وخطرة وهؤلاء الأشخاص يتلقون أوامر مسيرتهم من أفراد مثل الرئيس.



إنه أمر مؤسف ، ويجب أن يتوقف “، متهما في ذات الوقت المدعي العام ويليام بار الذي لم يتحرك ولم يفعل شيئا ازاء ذلك .



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