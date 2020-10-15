النفط تفاتح شركات جديدة لتطوير حقل غاز المنصورية

2020/10/15 | 10:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، اليوم الخميس، أن الوزارة فاتحت شركات عالمية جديدة لتطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى.

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