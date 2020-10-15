حتى بعد انتهاء أزمة كورونا.. العمل المكتبي لن يعود لطبيعته القديمة أبدا

2020/10/15 | 10:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خلص تقرير حديث، إلى أن أماكن العمل المكتبية "لن تعود إلى طبيعتها" حتى بعد السيطرة على الوباء، بعد تكيف الموظفين مع الوضع الجديد للعمل من المنزل.

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