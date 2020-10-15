العراق يحتل المرتبة 65 بالدول المئة الاكثر جوعاً في العالم

2020/10/15 | 10:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….نشر موقع Global hunger index المتخصص بعمل احصاءات ودراسات تقريره السنوي للعام 2020 فيما يخص الدول الاكثر جوعاً وشبعاً حول العالم.التقرير شمل دراسة عن العراق والذي جاء بالمرتبة 65 من أصل 107 دولة شملتها نتيجة التقرير، حيث تساوى العراق مع بالسينغال بالترتيب العالمي للبلدان الاكثر جوعاً للعام 2020.يبين التقرير الفروقات بين […]

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