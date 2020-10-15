استئناف نينوى تباشر العمل في مشروع خدمة الاستمارة الإلكترونية المجانية لعقد الزواج ‏في المحاكم التابعة لها

2020/10/15 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت رئاسة محكمة ‏استئناف نينوى

الاتحادية باعتماد مشروع خدمة

الاستمارة المجانية لعقد الزواج

‏المتوفرة على الموقع الإلكتروني

لمجلس القضاء الاعلى بجهود الملاكات

العاملة في ‏شعبة الحاسبة برئاسة

الاستئنا

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