ان خفتم عيلة من الامريكان

2020/10/15 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

قطعة الرغيف اساس قوة الدولة والسيادة

على الوطن فعندما يكون مصيرها بيد عميل

او اجندة من خارج الامة فاعلموا ان هذه

الامة سوف لا تنهض ولا ترى الكرامة لان

قوتها بيد غيرها .

الايمان ضعيف ا

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