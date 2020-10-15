اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

2020/10/15 | 11:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اندلعت مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، وذلك إثر حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.وطالت حملة الاعتقالات في القدس شابا يدعى داود قطينة من سكان البلدة القديمة، في حين اقتحمت آليات الاحتلال بلدة عناتا في القدس، وانتشرت بكثافة في عدة مناطق بالبلدة، وداهمت حي الضهرة في قرية العيسوية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أيهم عقل وشاهد كايد من بلدة سبسطية شمالي نابلس، وتم الاعتداء عليهما بالضرب، وسط إطلاق قنابل الغاز السام داخل المنازل.وفي طوباس، شهدت المدينة وبلدة تياسير شرقا مواجهات عنيفة، بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال.ولفتت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال دهمت عددا من المنازل والبنايات في طوباس وتياسير، وفتشتها وخربت في محتوياتها، وسط ترويع السكان.



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