2020/10/15 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني أما هيغل (1770-1831)، فإنّ نظرية الدولة والحق وفلسفة التاريخ عنده ليست سوى أجزاء من مجموعة منتظمة، لهذا فإنه قلما اهتم في الترتيب العام للتاريخ العالمي.



وفي التاريخ الكلي، ليس الشأن شان المفرد، فـ" الروح " يتجلى في التاريخ عبر " كليات مشخصة "، أي شعوب.



و" الروح "عنده هو" الروح القومي "، أي " النمو لمبدأ تحيط به أولاً صورة توق غامض، ويتجلى في الخارج، وينزع لأن يكون موضوعياً.



وهو ينتشر في الدين والع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النمط الألماني من بناء الدولة القومية في التاريخ الحديث (3) - عبدالله تركماني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النمط الألماني من بناء الدولة القومية في التاريخ الحديث (3) - عبدالله تركماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).