في الدورة والمنصور وحي الجهاد.. ضبط 30 الف دولار و15 مليون دينار مزورة

2020/10/15 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن القبض على خمسة متهمين من بينهم امرأة يتاجرون بالعملة المزيفة في بغداد، مبينة انه ضبط بحوزتهم 30 الف دولار و15 مليون دينار مزورة.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر وبعد تنفيذ ثلاث عمليات مختلفه لملاحقة المتاجرين بالعملة المزيفة بمناطق متفرقة من محافظة بغداد من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية أستخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية نتج عنها، إلقاء القبض على خمسة متهمين من بينهم امرأة يتاجرون ببيع والترويج للعملة المزيفة".

واضافت انه "تم ضبط مبلغ مالي مزيف لدى اثنين منهم ومقدارة (٨٠٠) دولار أمريكي فئة ١٠٠دولار و (٣،٠٠٠،٠٠٠) الف دينار عراقي في منطقة الدورة، فيما تم ضبط مبلغ مزيف ومقدارة (٢٠،٠٠٠) الف دولار أمريكي فئة ١٠٠دولار مزيفة بحوزة المتهمين الاثنين الآخرين في منطقة حي الجهاد".

وتابعت "كما ضبط مبلغ بحوزة المتهمة الخامسة ومقدارة(١٢،٠٠٠،٠٠٠) اثنا عشر مليون فئة ٢٥،٠٠٠ الف دينار عراقي و( ١٠،٠٠٠) دولار أمريكي وبالجرم المشهود أثناء متاجرتها وبيعها للعملة داخل مول المنصور"، مشيرة الى انه "تم تسليم المتهمين والعملة المزيفة الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".





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