صحة كركوك تثمن جهود كوادرها بمواجهة كورونا

2020/10/15 | 11:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الدكتور نبيل حمدي بوشناق مدير عام صحة كركوك مساء يوم الاربعاء 14/10/2020، مؤتمرا صحفيا بحضور معاونه الدكتور زياد خلف مديد وعدد من مدراء الاقسام.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي قدم مدير صحة كركوك آخر المستجدات حول الموقف الوبائي في المحافظة وارتفاع اعداد الوفيات بين المصابين وذلك جراء الاهمال الذي يعيشه المصاب من قِبله او قبل ذويه وعدم مراجعتهم المستشفيات في الوقت المناسب لتلقي العلاج وتشخيص حالتهم الصحية وٳجراء اللازم لهم.

وأشار الى القرارات الصادرة من وزير الصحة الاتحادي بالإستجابة لمطالب الاطباء والممرضين وذوي المهن الصحية، مؤكدا على ارتفاع اعداد المصابين بالفايروس في صفوف الكوادر الصحية يأتي من التماس المباشر الذي يتعرضون لهم ابطال الجيش الابيض مع المرضی.

وفي حديث لمعاون مدير العام الدكتور زياد خلف اكد سير الاعمال مع المنظمات الدولية في دعم صحة كركوك وتوفير الاحتياجات والتعاون المستمر خدمة لاهالي المحافظة.

ومن جانب اخر اشار الدكتور صباح نامق مدير قسم الصحة العامة الى الجهود المبذوله من قبل كوادر صحة كركوك، موضحا انه 75‎%‎ من المسحات التي تؤخذ من الاشخاص تظهر نتائجها إيجابية وهذا ان دل على شئ يدل على دقة كوادرنا الصحية في اخذ المسحات.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك ‌

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