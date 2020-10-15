إستمرار تعليق الرحلات الجوية بين اقليم كوردستان وايران

2020/10/15 | 11:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد طاهر عبدالله مدير مطار السليمانية الدولي انه لم يتم تحديد اي موعد لبدء الرحلات الجوية بين اقليم كوردستان وإيران.

وقال طاهر عبدالله في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الخميس 15/10/2020، ان اللجنة العليا لمواجهة كورونا في الاقليم عقدت اجتماعا يوم امس لكنها لم تتخذ أي قرار بشأن استئناف الرحلات الجوية،انما اتخذت قرارا بشأن حركة السياحة بين الاقليم وايران عبر المنافذ الحدودية.

واضاف طاهر عبدالله ان قرار تعليق الرحلات الجوية مع ايران نافذ الى نهاية الشهر الجاري، مشيرا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا اخر بداية الشهر المقبل وتتخذ قرارا بشأن استئناف الرحلات الجوية مع ايران.

هذا وكان سلطة الطيران المدني العراقي قد اعلنت في وقت سابق من اليوم استئناف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا بواقع 7 رحلات اسبوعيا لكل جانب.

PUKmedia / خاص ‌

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