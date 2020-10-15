ديالى: جهود الحشد الشعبي تسهم في عودة نشاط 10 منظمات نصفها دولية

2020/10/15 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اكد مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، أن جهود الحشد الشعبي في دعم امن ثاني اكبر مدن المحافظة اسهمت في اعادة نشاط 10 منظمات نصفها دولية.وقال قائممقام قضاء المقدادية وكالة(45كم شمال شرق بعقوبة) حاتم التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” جهود الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الامنية في دعم امن المقدادية ومحيطها باعتبارها ثاني اكبر مدن ديالى حققت نتائج ايجابي على صعيد الاستقرار واعطاء رسائل ايجابية خاصة للمنظمات الدولية العاملة في قطاعات الدعم والاغاثة والدعم الانساني”.واضاف التميمي،ان” 10 منظمات نصفها دولية عاودت نشاطها في المقدادية في تمويل برامج متعددة منها دعم واسناد المناطق والقرى المحررة والمتضررة من العمليات الإرهابية”.وأكد التميمي “اهمية نشاط تلك المنظمات ووجودها في القضاء كونها تشكل نافذة مهم في بلورة وتمويل مشاريع انسانية متعددة لها تاثيرها الايجابي في مئات الاسر المتضررة من الارهاب والعائدة من النزوح القسري”.،انتهى/ 25 ف

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