الأسهم اليابانية تتراجع في الختام مع ضعف آمال التحفيز الأمريكي

2020/10/15 | 11:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة اليوم الخميس على انخفاض، مع تزايد ضغوط الوباء والشكوك حول التحفيز الأمريكي.

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