هبوط قوي للأسهم الأوروبية بالمستهل مع زيادة إصابات كورونا

2020/10/15 | 11:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خيّم الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف فيروس كورونا وتلاشي آمال اقتراب التحفيز الأمريكي.

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