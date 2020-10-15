التعليم تحدد موعد الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا

2020/10/15 | 11:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يدعو للتضامن مع خارطة الطريق التي تبناها السيد الصدر

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، الرئاسات الثلاث والجهات والشخصيات الوطنية في البلاد للتضامن مع خارطة الطريق التي تبناهـا السيد مقتدى الصدر لإنقاذ العراق من كل الظروف و الأزمات المحيطة به .





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