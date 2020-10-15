تهريب البترول.. هل ينقذ اقتصاد إيران من الانهيار أمام العقوبات الأميركية وكورونا؟

2020/10/15 | 11:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجأت طهران لأساليب ملتوية لتصدير نفطها بعد العقوبات المفروضة عليها مؤخرا، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية عام 2018.

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