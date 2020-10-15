صندوق النقد الدولي يعلن عن خطة من شأنها ان تزيد النمو الاقتصادي العالمي

2020/10/15 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق النقد الدولي أنّ تلقيح أعداد كبيرة من البشر ضدّ فيروس كورونا من شأنه أن يزيد النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 9 تريليون دولار بحلول عام 2025.وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا خلال حوار أجرته على هامش الاجتماعات الخريفية … Readmore

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