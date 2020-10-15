ضبط آلاف الحبوب المخدرة حاولت مجموعة تهريبها قرب الحدود مع سوريا

2020/10/15 | 11:17 - المصدر: NRT عربية

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ضبط مواد مخدرة

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت خلية الإعلام الأمني، الخميس، ضبط آلاف الحبوب المخدرة حاولت مجموعة تهريبها قرب الحدود العراقية - السورية.

وذكرت الخلية في بيان، اليوم، 15 تشرين الأول 2020، أن "إحدى الكاميرات الحرارية رصدت بمقر السرية الثالثة في الفوج الأول لواء المشاة 71 بالفرقة 51 بالجيش العراقي، على الشريط الحدودي مع الجانب السوري- تقرب مجموعة يقدر عددها (15)شخصا يحملون مواد تهريب مع اشخاص يحملون أسلحة خفيفة".





وتابع أنه "بعد اجتيازهم للساتر الحدودي بمسافة 150م تم الاصطدام بقوة إحدى الكمائن العائدة للفوج وتبادل اطلاق النار بين المهربين والقوات الأمنية، ولاذو بالفرار إلى داخل العمق السوري".

وأضاف، أن"القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على شخص سوري الجنسية يعمل مع المهربين، كما ضبطت كارتونة كبيرة مملوءة باكياس حبوب (مخدرة) عدد 100 كيس كل كيس يحتوي على 2000 حبة أي ما مجموعة 200 الف حبة مخدر، كما ضبطت 20 حاوية زنة (20) كغم مملوءة بمادة (الدهن الحر)".

وأشار البيان إلى انه تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.

ر.إ

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