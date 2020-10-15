رفض شعبي لعودة مقرات الاحزاب الكردية الى 4 مدن بديالى

2020/10/15 | 11:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، عن رفض شعبي لعودة مقرات الاحزاب الكردية الى 4 مدن داخل المحافظة.وقال مدير ناحية قره تبه(110كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مقرات الاحزاب الكردية كانت تنتشر قبل 2017 في نواحي قره تبه والسعدية وجلولاء وجبارة لكنها لم تخدم اهالي تلك النواحي”.وأضاف التميمي، انه “لا يوجد اي اشكال مع الاخوة الكرد فهم شركاء في الوطن لكن عودة الاحزاب مرة اخرى تواجه معارضة من قبل الاهالي”.واوضح، انه “بعد 2017 لم يفتح اي مقر لاي حزب كردي في المدن الاربعة ومنها قره تبه بسبب رفض الأهالي”، مؤكدا أن “هذا هو السبب الرئيسي الذي يمنع عودة مقرات تلك الاحزاب التي لم تحقق اي شي لمدة 15 سنة في تلك المناطق”.وكانت مقرات الاحزاب الكردية في اغلب مدن حوض حمرين ومنها قره تبه اغلقت ابوابها بعد 2017 عقب انتشار القوات الاتحادية فيها وانسحاب البشمركة منه.



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