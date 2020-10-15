بالصورة: الدول المهيمنة على الاقتصاد العالمي البالغ 88 تريليون دولار.. ماهي أعلى 3 دول في الشرق الاوسط؟

2020/10/15 | 11:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

نشر منتدى الاقتصاد العالمي، صورة بيانية تظهر كيفية توزع الاقتصاد العالمي البالغ 88 تريليون دولار على عدد من الدول حول العام.

وبحسب البيانات فإن الولايات المتحدة الاميركية تهيمن على القيمة الاكبر من الاقتصاد العالمي بنسبة 24.42% حيث تمتلك لوحدها 21.43 تريليون دولار من أصل 88 تريليون دولار حول العالم.

وجاءت الصين في المرتبة الثانية بامتلاك 14.43 تريليون دولار، والتي تمثل 16.34% من الاقتصاد العالمي الكلي.

فيما جاءت اليابان بالمرتبة الثالثة، بامتلاكها 5.08 تريليون دولار، وبعدها المانيا وبريطانيا وفرنسا.

ودخلت دول الامارات والسعودية واسرائيل، ضمن القائمة ممثلة عن الشرق الاوسط، حيث جاء الاقتصاد السعودي ليمثل 0.9% من الاقتصاد العالمي الكلي بامتلاكها 0.79 تريليون دولار، وبعدها الامارات 0.42 تريليون دولار، وبعدها اسرائيل 0.40 تريليون دولار.

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