تركيا تؤخر عبور طائرة وزير الخارجية اليوناني بعد إتمام زيارته للعراق

2020/10/15 | 11:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أفادت وسائل اعلام يونانية، الخميس، بأن 20 دقيقة إضافية قضتها طائرة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الليلة الماضية بعد تأخر سلطات الطيران التركية في السماح لها بالعبور قادمة من العراق.وأشارت صحيفة ايكاثيمريني إلى أن الطائرة طلبت تصريحا من سلطات الطيران التركية أثناء عبورها الحدود العراقية بعد مغادرتها بغداد، لكنها اضطرت للانتظار 20 دقيقة للحصول على الإذن.وأكدت أن مثل هذا التأخير لرحلة دبلوماسية حصلت على جميع التصاريح اللازمة مسبقا أمر غير مألوف وتراه أثينا استفزازا جديدا من جانب أنقرة.يأتي ذلك، في وقت تشهد العلاقات اليونانية التركية توترا متجددا جراء إعادة إرسال سفينة تنقيب تركية قبل أيام قليلة مجددا في مناطق متنازع عليها في شرق البحر المتوسط.



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