اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء: سنعلن عن المتسببين بهدر المال العام قريبا

2020/10/15 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء، أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور تقرير إدانة لبعض الوزراء السابقين والمديرين العامين المتسببين بهدر المال العام.

أعضاء اللجنة أكدوا رصد عقود كثيرة واستعانت بمختصين من المعنيين بهذا الملف بغية تفكيك وتحليل هذه العقود، مبينين أن المدانين سيتم تحويل قضيتهم إلى النزاهة للتحقيق فيها وتحويلها للقضاء.

من جانب آخر كشفوا عن عزم اللجان المختصة على تقييم عقود الشراكة مع القطاع الخاص، عازين ذلك الى أن أغلب الشركات تم استغلال اسمها باستيراد مواد من الخارج وبيعها بالأسواق على أنها محلية الصنع وبالتالي مصانع الشركات الحكومية متوقفة والبطالة مستمرة.

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