الرئيس القرغيزي معلناً إستقالته: لا أريد البقاء كرئيس سفك الدماء وأطلق النار على شعبه

2020/10/15 | 11:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، وأكد أنه لن يقبل أن يكون في تاريخ بلاده كرئيس سفك الدماء وأطلق النار على مواطنيه.

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