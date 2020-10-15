صحيفة: تركيا أخرت عمداً عبور طائرة وزير الخارجية اليوناني خلال زيارته العراق

2020/10/15 | 11:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت صحيفة {ايكاثيمريني} اليونانية أن الطائرة التي أقلت وزير خارجية اليونان {نيكوس دندياس} تأخرت عن موعد إقلاعها من بغداد بسبب تأخر تركيا في منحها أذن المرور عبر أجوائها.

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