العراق :مجهولون يقتحمون مشروعا استثماريا ويحتجزون العاملين فيه بقوة السلاح

2020/10/15 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحمت مجموعة مجهولة مدججة بالسلاح،

اليوم الخميس، مشروع بيتي السكني في

محافظة تكريت، واحتجزت العاملين فيه.

وقال رئيس المشروع حردان نوري الحنظل،

إن "قوة مجهولة مدججة بالسلاح ترتدي

الزي المدني ولثام ال

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