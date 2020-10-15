الولايات المتحدة الامريكية تعلن الافراج عن رهائن امريكان كانوا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن

2020/10/15 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الإفراج عن

أميركيين كانا محتجزين في اليمن لدى

الحوثيين الذين استعادوا في المقابل،

في ما بدا أنّه صفقة تبادل، أكثر من 200 من

أنصارهم كانوا عالقين في سلطنة عمان.

ويأتي هذا الحدث

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